تحذيرات من غرق 37 مهاجرا قبالة “الكناري”

نقل جهاز خدمات الإنقاذ البحرية الإسبانية، عن امرأة ناجية من الغرق، تحذيرات بأن 37 مهاجرا، قد يكونوا لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية.

ونقلت مروحية تابعة لجهاز الإنقاذ؛ الامرأة مع جثتي مهاجرين، عثرت عليهم سفينة شحن في عرض البحر، إلى مطار لاس بالماس.

وأفادت الناجية في شهادتها بأن 40 مهاجرا كانوا على متن القارب، غير أن خدمات الإنقاذ البحري ذكرت أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود أحد في المكان الموصوف لغرق القارب.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسبانية، القبض على رجل يشتبه بأنه المسؤول عن قارب مهاجرين تحطم مطلع الشهر الحالي متسببا بغرق 14 مهاجرا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا