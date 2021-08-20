مقتل 8 أطفال بنيران النظام السوري في إدلب خلال يومين

قتل ثمانية أطفال وامرأة في القصف الذي شنه النظام السوري على إدلب ، آخر معقل رئيس للمعارضة في البلاد، في غضون يومين فقط، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن قصفًا مدفعيًا فجر اليوم الجمعة على قرية كنصفرة في معقل شمال غرب البلاد، أدى إلى مقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة.

وشاهد مراسل وكالة “فرانس برس” الأب يبكي على جثث ثلاثة من الأطفال في مقبرة، ثم نُقلت بقايا جثة رابع ودُفنت على عجل مع بدء القصف مرة أخرى في منطقة مجاورة.

وذكر المرصد أن قصفًا مدفعيًا للقوات الموالية لدمشق أدى قبل يوم من ذلك اليوم، في قرية بلشون المجاورة؛ إلى مقتل أربعة أطفال وأم لثلاثة أطفال.

يعيش في منطقة إدلب ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، ثلثاهم نزحوا من أجزاء أخرى من البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن.

ويسيطر على المنطقة فرع القاعدة السابق في سوريا، لكن المتمردين والجهاديين الآخرين موجودون أيضًا.

أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا حليفة النظام وتركيا الداعمة للمعارضة إلى حماية المنطقة إلى حد كبير من هجوم عسكري حكومي جديد منذ مارس 2020.

لكن قوات النظام كثفت قصفها على الأطراف الجنوبية للمعقل منذ يونيو.

أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية جديدة الشهر الماضي، متعهدًا بجعل “تحرير تلك الأجزاء من الوطن التي لا تزال بحاجة لأن تكون” على رأس أولوياته.

وأودت الحرب في سوريا بحياة نحو نصف مليون شخص منذ بداية 2011 بسبب قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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