الرئيس التونسي: لن أكون رهينة بيد أحد.. وإعلان الحكومة قريباً

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه لا أحد يتحكم بقراراته، وأنها جاءت تلبية لرغبة الشعب، وليس كما يدعي البعض بأنها مبنية على توازنات وهمية.

“سعيد”، خلال لقائه في قصر قرطاج مع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية سهام البوغديري؛ أكد أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص، نافيا ما ذهبت إليه بعض الأطراف بوجود خارطة الطريق من الخارج.

وجدد “سعيد” رفضه وصف ما جرى بأنه انقلاب، معتبرا اجتماعه مع الوزيرين دليلا على استمرارية الدولة ووجود وطنيين داخل المؤسسات ما زالوا يقومون بأعمالهم على أكمل وجه.

وفي ختام الاجتماع؛ لفت الرئيس إلى أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون في الأيام القليلة القادمة.

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