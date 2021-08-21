تونس.. خطوة استباقية تقطع الطريق على محاولات إخفاء فساد الإخوان

في إجراء احترازي، قامت وحدات الأمن التونسية بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطلبت من كافة الموظفين والإداريين مغادرة مبنى الهيئة.

ويأتي هذا الإجراء كإجراء وقائي لمنع إتلاف أية ملفات، أو وثائق متعلقة بفساد قيادات إخوانية وعائلاتهم والمقربين منهم.

وقد أشرف على العملية والي مدينة تونس الشاذلي بو علاق، وذلك بتوجيهات من وزير الداخلية التونسي.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من قيام النيابة العامة في تونس، بوضع عدد من النواب ومسؤولي حزب النهضة تحت الإقامة الجبرية.

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