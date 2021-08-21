رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى وهيبة، أن الإتصال الهاتفي الذي جرى أمس الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والمبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت وهيبة أن رئيس المجلس، أكد خلال هذا الإتصال على دور الولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الإستقرار للبلاد.

وتابعت: أنه أشار إلى الخطوات الواسعة التي قطعها رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

وأضافت المتحدثة الرسمية أن رئيس المجلس الرئاسي والسفير والمبعوث الأمريكي، قد وجها في ختام الإتصال، الدعوة إلى جميع الأطراف للإمتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوض تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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