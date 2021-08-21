الفليبين تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا وتخفف القيود!

أعلنت السلطات الصحية في الفليبين عن تسجيل حصيلة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك بعدما سجلت البلاد 17231 إصابة.

زيادةٌ جاءت في وقتٍ أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف القيود التي فرضتها في العاصمة والمدن الكبرى بعد مرور أسبوعين على تطبيقها.

وأشارت السلطات الصحية لأنّ انتشار سلالة دلتا في البلاد كان السبب الرئيسي لارتفاع عدد المصابين ووصولها لأرقامٍ قياسية، ودعت السكان للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، كارتداء الكمامات، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وأكدّت السلطات الصحية في البلاد أهمية الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، وعزلها قبل أن تنشر المرض.

يشار إلى أنّ الفلبين سجّلت أكثر من 1.8 مليون إصابة و311 ألف حالة وفاة منذ انتشار الوباء فيها.

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