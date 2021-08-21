ليبيا نيوز

الدبيبة : ستقدم مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية العام إحداها في تكساس والآخر في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 20 أغسطس 2021 م (وال)- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الجمعة، أن ليبيا ستعرض مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز؛ سيُعقدان نهاية العام الجاري؛ إحداها في تكساس والآخر في طرابلس .

وأشار دبيبة – في مقابلة نشرتها وكالة بلومبيرغ على موقعها بشبكة المعلومات الدولية اليوم الجمعة – إلى “عروض من شركة إيني الايطالية، المستعدة لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف حقول النفط، إضافة إلى شركة توتال الفرنسية التي لديها ميزانية استثمارية في ليبيا تزيد على ملياري دولار” .

وتحدث الدبيبة عن التقدم المحرز نحو الموافقة على خروج المرتزقة، مضيفًا : “لن أقول إنهم سيخرجون في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية” .

وتطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتأثيرات السلبية للصراع في البلاد، قائلا: “أدى الصراع إلى إعاقة الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وتوفير الخدمات الأساسية” . (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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