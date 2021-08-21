لافروف يبحث الملف الليبي الأـسبوع المقبل في روما

روما 20 أغسطس 2021 (وال)- يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 26 من أغسطس الجاري، العاصمة الإيطالية؛ في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة آنسا الايطالية؛ إن وزير الخارجية الروسي، سيُجري زيارة عمل إلى روما يومي 26 – 27 أغسطس الجاري،، حيث سيبحث مع المسؤولين الإيطاليين عددًا من الملفات، على رأسها الملف الليبي، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وأضافت وكالة آنسا الايطالية أن الوزير الروسي؛ سيبحث مع المسئولين الايطاليين في روما ملف الوضع في ليبيا.

وأوضحت زاخاروفا أنه “من المتوقع عقد مفاوضات مع وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، ومباحثات مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، وكذلك تبادل وجهات نظر معمقة”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المباحثات والمفاوضات؛ ستدور حول أجندة دولية وإقليمية، من بينها التفاعل في مجموعة العشرين، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المسؤولة الروسية أن المحادثات؛ ستنصب أيضًا على الناتو والوضع في أوكرانيا وأفغانستان وليبيا وسوريا، وكذلك التطورات في البحر المتوسط “أنسامد”. (وال)

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