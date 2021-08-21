سعيّد يكشف عن “محاولات يائسة” لاغتياله وبث الفوضى في تونس

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن محاولات لاغتياله، مؤكداً أنها محاولات يائسة، تسعى إليها أطراف تعمل على بث الفوضى في تونس.

وقال سعيّد في كلمة ألقاها خلال التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية، مساء الجمعة، بقصر الرئاسة: “أنا على علم بما يُدبرون ولا أخاف بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل حدّ الاغتيال، هم يُفكرون في الاغتيال ويُفكرون في القتل ويُفكرون في الدماء”.

وكانت مصادر صحفية، أكدت، الخميس، اعتقال شخص بمحافظة المنستير شرقي تونس يُحرض على اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تدوينات تُحرض ضد الحكومة التونسية.

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