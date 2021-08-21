وزير الصحة يزور مستشفى “بشاك شهير سام ساكورا” بتركيا

أنقرة 20 أغسطس 2021 (وال) _ أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، رفقة الوفد المرافق له؛ زيارة إلى مستشفى “بشاك شهير سام ساكورا” شراكة بين القطاعي العام والخاص بجمهورية تركيا، وذلك للإطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

وأكد الوزير على أن التواجد في هذه القلعة العلمية الطبية؛ هو بداية التعاون والإتفاق بين وزارة الصحة الليبية والجانب التركي والمتمثل في المستشفى.

وأضاف، بأن الزيارة لهذا الصرح الطبي؛ هو إنعكاس لما يتمتع به المركز من سمعة طيبة في الأداء المميز والممتاز، والمستوى الباهر في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأعرب الوزير عن سعادته بإعتماد هذا المستشفى كأحد المؤسسات الطبية المتعاون معها لعلاج المرضى الليبين في الساحة التركية.

وذكر أنه على يقين بأن مجرد التعاون بين وزارة الصحة، والمتمثل في الملحق الصحي مع المستشفى بأن المرضى الليبين في أيدي أمينة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لخطة وزارة الصحة في توطين العلاج بالداخل، ونقل الخبرات العلمية والعملية من الخارج، والإستفادة منها في الداخل. (وال _ أنقرة) ن ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال