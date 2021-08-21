صدور رواية “لم يصلِّ عليهم أحد” بترجمة نرويجية

دمشق 21 أغسطس 2021 (وال) صدرت حديثًا ترجمة نرويجية لرواية “لم يصلِّ عليهم أحد” للروائي السوري “خالد خليفة” عن دار نشر PaxForlag.

ونشر “خليفة” غلاف الطبعة النرويجية لروايته، وكتب على صفحته الخاصة على تويتر: “روايتي (لم يصل عليهم أحد) باللغة النرويجية وترجمتها الأولى”.

وصدرت الرواية بالعربية عن دار هاشيت أنطوان، ودار العين للنشر في القاهرة، وتدور أحداثها في مدينة حلب، في القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين، عبر قصص متشابكة عن الحب الموءودة، والموت المحقق، عبر المجازر والطاعون والزلازل والكوليرا، ومفهوم الهوية والانتماء وأسئلتهما.

يذكر أنه هذه هي ليست مجرد رواية عن طفل مسيحي ناجٍ من مجزرة في ماردين، تربيه عائلة مسلمة في حلب، كما تذكر الدار، بل ملحمة إنسانية حقيقية عن الطوفان والقلق البشري، عن وهم النجاة من هذا الطوفان والأوبئة، وعن ورطة الحياة في حد ذاتها.

ووفقًا للدار، فإن مصائر صغيرة تقودنا إلى مصير أكبر لمدينة حلب التي شهدت عبر تاريخها الطويل تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، يرصدها خليفة بتقنيات جديدة في هذه الرواية المسكونة بثنائية الحب والموت.(وال/ دمشق) ح م/ ك و

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