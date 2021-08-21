صدور كتاب “ما يضيء من الكتابة” لنصير الشيخ

بغداد 21 أغسطس 2021 (وال) صدر حديثًا للشاعر والناقد العراقي، نصير الشيخ، كتاب جديد بعنوان “ما يضيء من الكتابة” ويتضمن قراءات نقدية في الشعر والسرد، وجاء في 257 صفحة من القطع الوسط.

وينوه أستاذ الأدب الحديث في جامعة ميسان العراقية، “جبار ماجد البهادلي” في سياق تقديمه للكتاب بـ”أن نصير الشيخ عمد إلى أن تكون طيات كتابه الجديد بانوراما نقدية ومذهبًا ثقافيًا متنوعًا من نصوص الشعر المنثور والسرد الروائي وفن السيرة الذاتية والموضوعية وأرشفة توثيقية للواقع اليومي المعيش زمانًا ومكانًا”.

ويبدأ الكتاب بـ”قراءات في السرد” تتناول عددا من الروايات العراقية والعربية، ويتبع ذلك باب “في الشعر” يتناول الأداء في نصوص عدد من الشعراء العراقيين، من خلال دواوين صادرة لهم.

وثمة باب ثالث بعنوان “سرود الكتابة” يعتمد فيه المؤلف سياحة الأفكار ونصوص الزمان والمكان عبر كتابة مفتوحة خارجة عن التجنيس الأدبي، تمثل مزاوجة بين السرد والشعر، وفق إيقاع جمالي متشابه.

أما الباب الأخير بعنوان “قراءات أخرى” فتم تخصيصه لقضايا من الشأن الثقافي، ومتابعات حرة في الكتابة وفضائها المفتوح.

يذكر أنه قد سبق أن صدرت لنصير الشيخ عدة كتب شعرية ونقدية، وله متابعات في حقل الفن التشكيلي(وال/بغداد) ح م/ ك و

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