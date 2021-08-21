“سعيد” يقيل والي بن عروس.. ويعد بمحاربة الفساد والاحتكار

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بإنهاء مهام والي بن عروس، بعد جولة له في الولاية، كشف خلالها عن قضايا فساد تتعلق باحتكار مواد البناء ومواد أساسية.. المزيد عن جولة سعيد وقراراته في التقرير.

تأكيد جديد للرئيس التونسي قيس سعيد؛ على أنه لا مجال للتسامح مع أي طرف يتعمد التلاعب بقوت التونسيين، ويحتكر السلع والمنتجات، بهدف التحكم في تزويد السوق ورفع الأسعار، خلال جولة جديدة قام بها إلى مقر إحدى شركات بيع مواد البناء بفوشانة من ولاية بن عروس، شدد خلالها على تطبيق القانون على كل المخالفين وتحميلهم مسؤولياتهم.

سعيد؛ زف لجموع المواطنين الذين احتشدوا خلال جولته، نبأ إنهاء تكليف علي سعيد بمهام والي ولاية بن عروس، لتورطه بقضايا احتكار وفساد، وهو أمر قوبل بترحيب شعبي لافت.

قرارات سعيد وإجراءاته الاستثنائية الهادفة لوضع حد للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد؛ توالت، لتتطال الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، والذي صدر قرار جمهوري بإنهاء مهامه، وتكليف المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة بجميع أعمالها، بما يقتضيه سير مصالحها، بصورة مؤقتة.

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