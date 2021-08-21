بايدن: عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان مستمرة وسط المخاطر

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتهامات الموجهة لإدارته بإساءة التقدير فيما يتعلق بسرعة سيطرة طالبان على أفغانستان، أو تقصيرها بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.

بايدن؛ أكد أن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول، تنطوي على مخاطر جمة، في ظل احتمالات لشن متشددين هجمات عليهم، واعدا الأمريكيين هناك بإعادتهم إلى الوطن، وحشد كل الموارد اللازمة لإتمام ذلك.

وحذر الرئيس الأمريكي حركة طالبان من أي هجوم أو تعطيل لعمليات الإجلاء، ملوحا برد سريع وقوي، في حال حدوث ذلك.

ونوه، في الوقت ذاته، بوجود اتصالات مع الحركة لتنسيق عمليات إتمام الانسحاب.

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