صدور كتاب كوفيد 19- مائة يوم من العزلة” لأشرف البولاقي

القاهرة 21 أغسطس2021 (وال) صدر حديثًا عن “ميتابوك للطباعة والنشر” كتاب “كوفيد 19- مائة يوم من العزلة، إشراقات العابر واليومي” للكاتب والشاعر أشرف البولاقي، يسجل فيه توثيقًا لمائة يوم متتالية من دون انقطاع مِن محنة مواجهة فيروس كورونا، في عام 2020.

ويقول البولاقي إن الكتاب يقترب من أدب السيرة الذاتية، ويتكئ على تسجيل اليومي والهامشي والعابر، وتوثيق بعض الأحداث. وجاء على غلاف الكتاب: “بينما كان العالم كله يواجه كورونا مهزومًا ومنكسرًا وخائفًا، يبحث عن مصل، أو لقاح، كان مؤلف هذا الكتاب أول كاتب عربي يواجه الأزمة بالسينما والشعر والنقد، من خلال تسجيل يومي لهذه المواجهة، يقترب من أدب السيرة الذاتية، لمدة مائة يوم متتالية من دون توقف، يرصد من خلال تسجيله عذابات المواجهة، مودعًا أصدقاءه ومحبيه، راصدًا مشاعره ومشاعر محيطه، متناولًا أهم القضايا الأدبية والثقافية والمجتمعية بلغة أدبية جادة تارة، وساخرة تارات أخرى، مراهنًا على نجاته من الإصابة، وهو ما تحقق حتى هذه اللحظة”.

يذكر أن أشرف البولاقي: قاص وشاعر مصري، من مواليد قنا،صدر له من قبل 20 كتابًا في الشعر والسرد وهموم المجتمع.(وال/القاهرة) ح م/ ك و

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