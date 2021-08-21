احتفالية بـ”ابن الهيثم” بدبي في اليوم العالمي للتصوير

دبي 21 أغسطس 2021 (وال) ينظم مركز «عكاس للفنون البصرية» تحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، معرض «ابن الهيثم» للتصوير الفوتوغرافي بمقره في البيت رقم 17 بحي الفهيدي التاريخي.

ويستمر المعرض الذي افتتح يوم الخميس الماضي على مدى (10) أيام، ويتضمن (47) صورة فوتوغرافية لكوكبة متميزة من المصورين المحترفين والمواهب الواعدة.

هذا وافتتح المعرض الدكتور “سعيد مبارك بن خرباش” المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بحضور عدد من الفنانين.

ويأتي افتتاح المعرض كجزء من فعاليات اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، الذي يحتفي به العالم في ذلك التاريخ من كل عام.

وجاءت إقامة المعرض ضمن «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر أغسطس 2021 الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية».

ويحتفي اسم المعرض بالعالم العربي المسلم “الحسن بن الهيثم”، رائد علم البصريات وأحد العلماء الأوائل الذين وضعوا أسس التصوير الفوتوغرافي، وذلك تقديراً لتلك الشخصية العلمية الفذة.

ويشكل المعرض إضافة جديدة ونوعية لعشاق الفن والتصوير من الهواة والمحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة حيث يضم عدداً كبيراً من الصور المختارة لمجموعة من المصورين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، والذين ينتمون إلى العديد من الأجيال وفئات التصوير المختلفة.

ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بهؤلاء المبدعين في هذا الفن العريق، وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز طاقاتها ونقل الخبرات بين الأجيال وإثراء الحركة الفنية والثقافية في الإمارة بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كحاضنة للمواهب والمبدعين وتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي(وال/دبي) ح م/ ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال