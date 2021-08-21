الرئيس الإيراني: أولويتنا محاربة كورونا والانتعاش الاقتصادي

قال الرئيس الإيراني المحافظ ، إبراهيم رئيسي، يوم السبت، إن حكومته ستعطي الأولوية للتصدي لـكوفيد-19 وتسريع التطعيمات قبل الانتعاش الاقتصادي ، في الوقت الذي دافع فيه عن خيارات مجلس الوزراء أمام البرلمان.

بدأ البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون مناقشة التشكيلة التي تضمّ عناصر محافظة في غالبيتها، في الصباح قبل تصويت الثقة المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال “رئيسي”: “الأولوية الأولى للحكومة هي السيطرة على فيروس كورونا وتحسين الوضع الصحي والتطعيم على نطاق واسع”.

وأضاف أن “الوضع الاقتصادي والمعيشي هو الأولوية الثانية” ، مشيرًا إلى أن التشكيلة الحكومية تهدف إلى تحقيق “العدالة والتقدم”.

منذ أواخر يونيو ، شهدت إيران ما وصفه المسؤولون بـ “الموجة الخامسة” من إصابات كورونا، وهي الأسوأ في البلاد حتى الآن ، والتي ألقوا باللوم فيها إلى حد كبير على متحور “دلتا” الأكثر عدوى من الفيروس.

سجلت الإصابات والوفيات اليومية مستويات قياسية عدة مرات هذا الشهر ، مما رفع إجمالي الحالات منذ أن بدأ الوباء في الوصول إلى أكثر من 4,5 ملايين والوفيات إلى أكثر من 100,000.

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