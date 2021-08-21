روسيا وألمانيا تدعوان إلى مواصلة الحوار مع كل القوى السياسية في ليبيا

موسكو 21 أغسطس 2021 (وال) -دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في موسكو، الخميس الماضي، إن مؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في يناير الماضي بمشاركتهما، توصل إلى “قرارات أسهمت في تحسين الأوضاع على الأرض” في ليبيا.

وأضاف بوتين: “نعتقد الآن أن على المجتمع الدولي أن يواصل الحوار مع كل القوى السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتطويرها إلى المستوى الذي لم يتم تحقيقه بعد”.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.(وال موسكو) س خ.

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