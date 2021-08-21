الهلال الأحمر الليبي ينشل عدد من الجثث لوافدين مصريين بمدينة سوكنة

سوكنة 21 أغسطس 2021 (وال) -انتشل الهلال الأحمر الليبي (6) جثث لأشخاص، خمسة منهم مصريون كانت مدفونة في وادي زمام جنوب مدينة سوكنة

وقال فرع هون للهلال الأحمر الليبي، إن الانتشال جاء بعد ورود بلاغ ، وبإذن من النيابة العامة.

وأوضح عبر صفحته في “فيسبوك” أن الإثباتات التي وجدت مع الجثث تثبت أن خمسة منهم مصريون، والسادس مجهول الهوية، وأن شبيبة الفرع رفقة الجهات المختصة، وجدت الجثث على مسافة نحو ( 90 ) كيلومترا عن سوكنة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تحرت عن الجثث، وقام فريق الطوارئ بالفرع بانتشالها، وأوصلها إلى ثلاجات الموتى، وختم بأنه سيتم إحالة الجثامين إلى الجهات المختصة، لتسليمهم إلى ذويهم.(وال سوكنة) س خ.

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