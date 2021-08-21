اعتقال المئات خلال احتجاجات في أستراليا ضد قرارات الإغلاق

أعلنت السلطات الأسترالية أن أكثر من 250 شخصًا كانوا يحتجون على الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا في أستراليا، قد اعتقلوا اليوم السبت، وواجه الكثيرون غرامات لمخالفتهم الأوامر الصحية.

تم علاج ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة من الإصابات بعد اندلاع مناوشات في بعض الاحتجاجات، التي وقعت في مدن عدة على مستوى البلاد.

وكان أكبر وأعنف احتجاج في ملبورن، بعدما انتظم العديد من الأشخاص في مجموعات دردشة مشفرة عبر الإنترنت.

تم إغلاق سيدني لمدة شهرين، بينما تم إغلاق ملبورن والعاصمة كانبيرا في وقت سابق من هذا الشهر.

بموجب قواعد الإغلاق؛ يُجبر الأشخاص على البقاء في منازلهم ويتم فرض قيود على تفاعلاتهم الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات؛ سجلت ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا بلغ 825 إصابة جديدة، وتكافح العديد من المدن ضد تفشي متحور “دلتا” شديد العدوى.

يقول المتظاهرون إن عمليات الإغلاق يجب أن تنتهي، لكن السلطات تقول إنها ضرورية لمنع انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح.

في ملبورن، أطلق حشد من حوالي 4000 متظاهر، معظمهم غير ملثمين، المشاعل والصراخ مع اندلاع الموسيقى في وسط المدينة.

وألقت شرطة ولاية فيكتوريا القبض على 218 شخصًا وفرضت أكثر من 200 غرامة بأكثر من 5,400 دولار أسترالي (3,850 دولارًا أمريكيًا).

تم نقل ستة من ضباط شرطة ولاية فيكتوريا إلى المستشفى وظل ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز بتهمة الاعتداء على الشرطة.

واستخدم الضباط رذاذ الفلفل ضد أشخاصًا عدة ، قائلين في بيان إنهم لم يتركوا أمامهم خيار.

في ولاية نيو ساوث ويلز؛ قالت الشرطة إنها اعتقلت 47 شخصًا وغرمت أكثر من 260 على صلة بالاحتجاجات في جميع أنحاء الولاية، كما تم إصدار 137 مخالفة بعد إيقاف حوالي 38 ألف سيارة كانت تقترب من المدينة.

قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن رجلاً يبلغ من العمر 32 عامًا يُزعم أنه اعتدى على ضابط تم القبض عليه ومن المتوقع أن يواجه اتهامات.

وقالت السلطات إن الضابط نُقل إلى مستشفى بالمنطقة لإصابته بجروح في الرأس والرقبة.

قال نائب مفوض ولاية نيو ساوث ويلز مال لانيون إن الشرطة تتوقع تحديد المزيد من الأشخاص من خلال لقطات تلفزيونية مغلقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

تجمع أكثر من 2000 شخص أيضًا في حدائق مدينة بريزبن النباتية للاعتراض على إجراءات الإغلاق والتطعيم، على الرغم من أن شرطة ولاية كوينزلاند قالت إنها لم تقم بأي اعتقالات.

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