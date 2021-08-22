ليبيا نيوز

إنشاء مركز إيواء مؤقت للأفغان في قاعدة أمريكية بألمانيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

برلين 22 أغسطس 2021 (وال) -نصبت القوات الأمريكية أماكن إقامة مؤقتة للأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في قاعدة رامشتاين الأمريكية بجنوب غرب ألمانيا، حيث سيتم إيواؤهم استعدادا للرحلة إلى الولايات المتحدة.

وتم نقل الآلاف من المواطنين الأمريكيين ومتقدمي طلبات تأشيرات الهجرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان من كابل، بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، فيما لا يزال الكثيرون يأملون في الفرار وسط عمليات عسكرية عشوائية في المدينة.(وال برلين) س خ.

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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