مقتل ضابط أمن أفغاني جراء إطلاق نار في مطار كابول

أفاد مسؤولون ألمان أن تبادلاً لإطلاق النار في إحدى بوابات مطار كابول الدولي قد أسفر عن مقتل ضابط أمن أفغاني واحد على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في أحدث فوضى تشهدها الجهود الغربية لإجلاء الفارين من سيطرة طالبان على البلاد.

جاء إطلاق النار بالقرب من الجانب العسكري من المطار في الوقت الذي أرسلت فيه طالبان مقاتلين شمالًا لمواجهة تمرد ناشئ ضد المتمردين الذين سيطروا على البلاد قبل أكثر من أسبوع في هجوم خاطف.

وقالت طالبان إنه لم يكن هناك قتال رغم أن المتمردين سيطروا بالفعل على ثلاث مناطق ريفية في جبال هندو كوش.

على الرغم من انهيار قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية في أفغانستان إلى حد كبير أو الفرار أمام تقدم طالبان؛ إلا أن بعض الأفغان المسلحين لا يزالون في مطار كابول لمساعدة الدول الغربية وآخرون يكافحون لإجلاء المتجمعين هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا ينتمون إلى قوات الحدود الأفغانية التي كانت تحرس المطار في السابق أو ما إذا كانوا مرتبطين بالجيوش الغربية كحراس مسلحين خاصين يوفرون الأمن هناك.

واندلع إطلاق النار الذي أودى بحياة الضابط الأفغاني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالقرب من البوابة الشمالية للمطار، وهو نفس مشهد الفوضى الذي وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين أفغان مذعورين.

والجيش الألماني قال في تغريدة على تويتر إن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية قتل وأصيب ثلاثة آخرون على أيدي “مهاجمين مجهولين”.

ولم يقر الجيش الأمريكي والناتو على الفور بإطلاق النار، كما لم تعترف طالبان بالحادث.

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