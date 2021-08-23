ليبيا نيوز

روسيا وتركيا تقتربان من توقيع عقد جديد لصواريخ “إس -400”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس شركة “روسوبورون إكسبورت” لتصدير الأسلحة الروسية قوله، اليوم الاثنين، إن روسيا وتركيا على وشك توقيع عقد جديد لتزويد أنقرة بوحدات دفاع جوي إضافية من منظومة “إس -400” في المستقبل القريب.

أدى شراء تركيا الأولي لمنظومة “إس -400” من روسيا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.

وفرضت واشنطن عقوبات على أنقرة وهدّدت بفرض عقوباتٍ جديدةٍ إذا اشترت المزيد من أنظمة الأسلحة الرئيسة من موسكو.

وأشار مراقبون إلى أن امتلاك تركيا منظومة صواريخ “إس- 400″، من شأنه أن يحدث ضررًا بالغًا، بالعلاقات التركية- الأمريكية والعلاقات التركية- الأوروبية، والتي تشهد فتورًا مسبقًا على خلفية قضايا عدة.

وتمثّل مثل هذه الصفقات خروجًا لتركيا من مسار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأمر الذي سيضطرها إلى التقرب من حلفاء ينتمون إلى الجانب الشرقي المتمثل في روسيا والصين وإيران، رغم كونهم “حلفاء غير مأموني العواقب”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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