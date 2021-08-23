جونسون سيَسعى لإقناع بايدن بتمديد المهمة في أفغانستان

قال وزيران بريطانيان إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد الموعد النهائي للجلاء عن أفغانستان، عندما يناقش قادة مجموعة السبعة الأزمة، يوم الثلاثاء.

قال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة ، وجيمس كليفرلي وزير الخارجية، إن بريطانيا تضغط من أجل تأجيل الموعد النهائي إلى ما بعد 31 أغسطس لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتهم والذين يريدون الفرار من طالبان.

وقال “هيبي” لشبكة “سكاي نيوز” إن حوالي 4000 شخص كانوا مؤهلين للمجيء إلى المملكة المتحدة ما زالوا في أفغانستان وتريد الحكومة إجلاء آلاف آخرين إذا كان بإمكانها ذلك.

وقال كليفرلي لـ”بي بي سي” في وقت متأخر يوم الأحد: “الشيء الذي أعتقد أننا تعلمناه جميعًا خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك هو أن الجداول الزمنية التي نخطط حولها ليست دائمًا تحت سيطرتنا بالكامل”.

وأضاف: “من الواضح الآن أنه كلما كان لدينا المزيد من الوقت ، زاد عدد الأشخاص الذين يمكننا إجلاءهم وهذا ما ندفع من أجله”.

وقال إن طالبان تبدو متعاونة لكن بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على هذا الدعم الدائم إلى أجل غير مسمى.

وأردف: “لذا فإننا نعطي الأولوية لإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “كليفرلي”: “إذا تمكنا من كسب المزيد من الوقت فهذا أمر رائع ، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على حقيقة أننا سنحصل على مزيد من الوقت للقيام بذلك”.

وسيستضيف “جونسون” اجتماعًا افتراضيًا لقادة مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، يوم الثلاثاء، فيما تسعى الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات جديدة على طالبان.

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