مصرع 21 شخصا وفقدان العشرات بفيضانات تينيسي الأمريكية

تسببت فيضانات عارمة اجتاحت مناطق واسعة في مقاطعة همفريز بولاية تينيسي الأمريكية، في مصرع 21 شخصا على الأقل، وفقدان العشرات.

وأشار مسؤول في مكتب قائد شرطة المقاطعة؛ إلى مواصلة عمليات البحث من منزل إلى آخر في المنطقة، بينما أعلنت السلطات أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات جارفة وصل منسوبها في بعض المناطق إلى 43 سنتيمترا، وأن أكثر المناطق المتضررة بلدة ويفرلي، حيث تسببت الفيضانات باستحالة السكن في مئات المنازل.

وطلبت رئيسة السلامة العامة في البلدة من السكان؛ البقاء بعيدا عن الأحياء والطرق أثناء جهود الإنقاذ المتواصلة، منوهة بفتح ثلاثة ملاجئ، وإعلان حظر تجول لمنع حدوث عمليات نهب.

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