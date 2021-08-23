تكثيف حملة التطعيم في مصر تحسباً لموجة رابعة من كورونا

أكّدت وزيرة الصحة المصرية “هالة زايد” -الإثنين- أن نحو 10 ملايين شخصاً من إجمالي سكان مصر، سَجّلوا عبر الإنترنت لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن حوالي 7.5 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل، من ضمن سكان الجمهورية الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن مصر ستُطعّم جميع الموظفين بالدولة، وعددهم 4.5 مليون ضد الفيروس في شهري أغسطس وسبتمبر، مع سعيها لتسريع وتيرة التطعيم قبيل موجة رابعة محتملة من تفشي الوباء.

وأوضحت “زايد” أن معدل العدوى في البلاد ما زال منخفضاً، لكنه بدأ يزداد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في أواخر سبتمبر، من هنا أكدت على مساعي الحكومة المصرية والقيادة السياسية من أجل تكثيف التطعيمات خلال الفترة المقبلة.

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