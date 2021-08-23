ناشطون نرويجيون يحتلون وزارة النفط والوزيرة تتهمهم بمناهضة الديمقراطية

منع حوالي 150 متظاهرا من ناشطي جماعة “إكستنكشن ربيليون”، من الوصول إلى وزارة الطاقة النرويجية في أوسلو -الاثنين- ضمن احتجاجات موسعة مناهضة لقطاع النفط والمطالبات بمكافحة تغير المناخ، تستمر لـ10 أيام.

وذكرت وكالة رويترز أن ما يقارب من 17 ناشطا، -بعضهم كتب “حظر النفط” على راحة اليد- احتلوا منطقة الاستقبال بمقر الوزارة الكائنة في وسط أوسلو، بينما تظاهر العشرات خارجها.

وتخطط جماعة (إكستنكشن ربيليون) أيضا للاحتجاج في أماكن أخرى في أوروبا حيث تبدأ مظاهرات في لندن اليوم الاثنين وتستمر لأسبوعين.

وقالت وزيرة البترول والطاقة النرويجية تينا برو إنه بينما تشعر هي أيضا بالقلق من تغير المناخ، فإن المحتجين يلجأون لما وصفته بأساليب مناهضة للديمقراطية ولن تؤدي إلى نتائج، مضيفة عبر بيان: “لن ننجح أبدا في مكافحة تغير المناخ إذ ألغينا الديمقراطية في الطريق”.

يذكر أن النرويج أكبر منتج للخام والغاز الطبيعي في غرب أوروبا، حيث تضخ حوالي 4 ملايين برميل يوميا.

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