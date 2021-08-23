“الصحة العالمية”: يجب التبرع بالجرعات المعززة لمن لم يتحصل على اللقاح

شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، على ضرورة تأجيل الجرعات المعززة ضد وباء كوفيد-19، حيث يجب إعطاء الأولوية لرفع معدلات التطعيم في البلدان التي تم فيها تلقيح 1٪ أو 2٪ فقط من السكان.

وقال “غيبريسوس”، خلال زيارة إلى بودابست، إنه إذا لم يتم رفع معدلات التطعيم على مستوى العالم؛ فيمكن تطوير أنواع أقوى من فيروس “كورونا”.

وأضاف: يجب التبرع باللقاحات المخصصة كجرعات معززة للبلدان التي لم يتلق فيها الناس جرعاتهم الأولى أو الثانية.

وأردف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: “بالإضافة إلى ذلك؛ هناك نقاش حول ما إذا كانت الحقن المعززة فعالة على الإطلاق”.

وتابع: أولئك الذين تعرض جهازهم المناعي للخطر يجب أن يحصلوا على جرعة معززة، على الرغم من أنهم يُمثّلون نسبة صغيرة فقط من السكان.

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