اجتماع رئيس الحكومة مع وفد من البنك الدولي لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) _ عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الأثنين، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي، الذي يزور طرابلس خلال هذه الأيام، لعقد عدد من الاجتماعات الفنية الهامة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وزير المالية السيد خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه السيد عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وخصص هذا الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، وإعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من ضمنها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية .

رئيس الحكومة أكد من خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للإستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص إستثمارية جيدة تدعم مجال الإقتصاد الوطني.

ويذكر أن السيدة هنرتيزفون قد كلفت لتكون ممثلا مقيما بليبيا لمجموعة البنك الدولي. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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