رومانو فابريزيو: تم الاتفاق.. توتنهام يقترب من الواعد سار‎‎

بابي سار

يقترب توتنام هوتسبر الإنجليزي من التعاقد مع بابي سار نجم وسط ميتز الفرنسي، في صفقة قد تكون آخر تحركات السبرز في سوق الانتقالات.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي “سكاي سبورتس”، فإن الصفقة بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم التوصل لاتفاق شفهي بين إدارة الناديين.

والآن ما يتم مناقشته هو إمكانية بقاء سار في صفوف ميتز معارا لمدة موسم حتى يونيو 2022 من ناحية، ومن الناحية الأخرى بشأن الشروط الشخصية لعقد اللاعب.

يتزامن ذلك مع تقارير صحفية سابقة كشفت عن رغبة تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنام في الرحيل عن ناديه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن ندومبيلي أبلغ إدارة السبرز بهذه الرغبة، بحثا عن وجهة جديدة يحظى فيها بالمزيد من المشاركات.

وظل ندومبيلي على الهامش بصورة كبيرة في فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل قبل نهاية الموسم الماضي، وفي بداية الموسم الحالي تم الإعلان عن تولي نونو سانتو إسبريتو للقيادة.

مرحلة جديدة سعى من خلالها اللاعب الفرنسي في الحصول على فرصة أخرى، ولكن حتى الآن لم يبدأ أي مباراة تحت قيادة سانتو، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار.

وكانت سكاي قد تناقلت في الأيام الماضية أن ضم بابي سار سيكلف النادي اللندني مبلغا يقدر بـ10 مليون يورو.

ويبلغ سار من العمر 18 عاما، ولعب 22 مباراة في الدوري الفرنسي مسجلا 3 أهداف بالموسم الماضي.

يذكر أن توتنام افتتح موسمه بالفوز على حامل لقب البريميرليج مانشستر سيتي بهدف نظيف، قبل أن يخسر ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي على يد باكوس فيريرا البرتغالي بنفس النتيجة، ثم يعود ويفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.