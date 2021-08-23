الداخلية الليبية تنفي مزاعم تسلل متطرفين من ليبيا إلى تونس

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال) -نفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان لها، تسلل إرهابيين إلى تونس، مؤكدة أن قاعدة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا، أو دول الجوار.

وقالت وزارة الدفاع في البيان: “ننفي نفيا قاطعا مزاعم تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية إلى تونس”، مبينة أن “القاعدة تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية، ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار”.

وأكدت الداخلية في رسالة موجهة إلى الإنتربول فرع تونس، للرد على مزاعم أوردها إنتربول تونس تتحدث عن تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية الجوية نحو تونس قبل أيام، مشيرة إلى أن “الأجهزة الأمنية في ليبيا تتابع بشكل دقيق المنطقة وترصد أي تحركات مشبوهة”.(وال طرابلس) س خ.

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