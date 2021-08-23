ضبط أسلحة مهربة من الجنوب الليبي إلى عصابات في مالي والنيجر

أوباري 23 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت السرية الثانية التابعة للواء ( 128 ) المعزز، والمتمركزة قي أقصى الجنوب الليبي، بمنطقة أوباري، عن ضبط كمية أسلحة مهربة، إلى دول الجوار.

وقالت في بيان مقتضب نشرته اليوم الاثنين عبر موقع “فيس بوك” إن الأسلحة المضبوطة كانت في طريق إلى مالي والنيجر للعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية الناشطة هناك.

وأوضحت السرية الثانية، أن الأسلحة تم ضبطها خلال عملية نفذت على بعد ( 100 ) كيلومتر من مدينة أوباري.(وال أوباري) س خ.

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