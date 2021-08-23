ليبيا نيوز

كابل .. تعليق كافة الرحلات الجوية بمطار حامد كرزاي الدولي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

كابل 23 أعسطس 2021 (وال) -أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في مطار كابل حتى إشعار آخر، وقالت الهيئة في بيان على موقع فيس بوك “تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار حامد كرزاي الدولي”.

كما حثت الهيئة المواطنين على عدم زيارة منطقة المطار “تجنبا للازدحام والحوادث المحتملة اللاحقة”.
يشار إلى أن الهيئة تعمل على استئناف الرحلات الجوية بين الولايات الأفغانية وخارجها.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أفغانية، بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.(وال كابل) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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