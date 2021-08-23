إيطاليا تقدم مساعدات لأربعة مستشفيات في ليبيا

طرابلس 23 أغسطس 2021 (وال)- أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الإثنين، أنها قدمت مساعدات لأربعة مستشفيات في ليبيا .

وذكرت وكالة ” آكي ” الرسمية؛ أن السفارة الإيطالية في ليبيا نشرت تغريده على موقع (تويتر)، أنه “تم تسليم شحنة أولى من الأدوات الطبية إلى مستشفيات صرمان وصبراتة ومرزق “، وكذلك تم “إيصال مولد كهربائي بقدرة 500 كيلووات إلى مستشفى ابن سينا ​​في سرت”.

وأكدت السفارة أن المساعدات “تأتي تلبية لاحتياجات عاجلة”، وقد “تم إرسالها كجزء من جسر المساعدات الإيطالية ، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الصحة الليبيتين”. (وال)

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