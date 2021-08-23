مصرع 21 شخصًا جراء الفيضانات في ولاية تينيسي الأمريكية

ناشفيل (تينيسي) 23 أغسطس 2021 (وال)- أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية الإثنين، مصرع 21 شخصًا جراء الفيضانات التي ضربت الولاية، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية بأنّ عشرات الأشخاص لا يزالون مفقودين.

وشهدت ولاية تينيسي السبت، أمطارًا وصفتها خدمات الأرصاد الجوية المحلية بأنها تاريخية، وقد أدت إلى حصول فيضانات مُميتة، وتدمير عدد كبير من المنازل وانهيار للطرقات.

وقال قائد الشرطة المحلية في مؤتمر صحفي؛ إن “عشرين شخصًا لقوا حتفهم في مدينة ويفرلي بمقاطعة همفريز”، مشيرًا إلى أنه “تم العثور على جثة أخرى في منطقة ريفية”.

وفي بيان سابق، قالت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية؛ إن “إدارة الصحة في ولاية تينيسي، تمكنت من تأكيد وجود 16 ضحية جراء أحوال الطقس في مقاطعة همفريز”، محذرة من أن “الحصيلة مؤقتة وقد ترتفع”. (وال)

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