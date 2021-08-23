الخارجية الليبية والمصرية تتفقان على تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الدبلوماسيين

القاهرة 23 أغسطس 2021 (وال)- كشف مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون “عياد البي” الإثنين، عن توصل لاتفاق مع نائب وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية بالخارجية المصرية “فهمي عمر”.

وقال عياد البي إن الاتفاق ينص على إقامة دورات تدريبية، وتأهيلية متقدمة، بالاستفادة من الخبرات من الجانبين، على أن يشرع في تنظيمها في المدة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الليبية بمصر “محمد عبد العالي”، ونائب مدير المعهد السفير “أشرف إسماعيل”، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال تدريب وتأهيل الدبلوماسيين، وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال. (وال)

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