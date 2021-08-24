وزيرة الشؤون الاجتماعية في زيارة لمركز الأسر المنتجة بمصر

القاهرة 23 أغسطس 2021 ( وال )- أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة ” وفاء الكيلاني” اليوم الإثنين، زيارة لمركز الأسر المنتجة للفنون والحرف اليدوية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة .

وكان في استقبال الوزيرة؛ مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض المصري ” على رشدي “، الذي قدم شُروحًا وافية عن دور الوزارة في رعاية الأسر المنتجة، وتقديم كافة الإمكانيات التي تكفل نجاح برامج الأسر المنتجة .

وقد تجولت وزير الشؤون الاجتماعية داخل أروقة وأجنحة المركز، حيث اطلعت على العديد من المنتجات اليدوية والصناعات الحرفية لبعض الجمعيات، وأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، صحبة مستشاري الوزارة ” عمر الكوحة ” و” علي فرج”.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الوزير بإستراتيجية التمكين الاقتصادي، والتي تسعى لجعلها واقع ملموس من خلال دعم الأسر المنتجة بإتاحة الفرصة أمامهم، من خلال تنظيم المعارض المحلية والمشتركة مع بعض الدول الشقيقة، لتسويق منتجاتهم وصناعاتهم الحرفية والتقليدية .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال