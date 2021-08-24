لاميلا يقود إشبيلية للفوز على خيتافي وصدارة الدوري.. وتعادل بدون أهداف في أوساسونا

فرحة إشبيلة بالهدف اأمام خيتافي

فاز إشبيلية على خيتافي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أحرز هدف إشبيلية الوحيد البديل إريك لاميا في الدقيقة 93 بعد متابعته لتسديدة أسامة إدريسي التي اردت من القائم.

لاميلا وصل لهدفه الثالث في مباراتين ليتشارك صدارة ترتيب الهدافين مع أنجيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد وفينيسيوس جونيرو لاعب ريال مدريد بثلاثة أهداف لكل منهم.

كان لاميا قد دخل بديلا أيضا في المباراة الماضية أمام رايو فايكانو وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وارتفع رصيد إشبيلية للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة من مباراتين، ليتصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد وبنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في الدوري الإسباني تعادل أوساسونا مع سيلتا فيجو بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب أوساسونا.

وشهدت المباراة إهدار روبن جارسيا لاعب أوساسونا لركلة جزاء، تصدى لها الحارس ماتياس ديتورو الذي حصل على جائزة رجل المباراة.

وبتلك النتيجة حصل سيلتا فيجو على النقطة الأولى في الدوري ليحتل المركز الـ 16 بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الـ 15 أوساسونا الذي ارتفع رصيده للنقطة الثانية.