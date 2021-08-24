اختطاف طائرة أوكرانية من كابول وتحويل وجهتها إلى إيران

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، إن الطائرة الأوكرانية التي وصلت إلى أفغانستان لإجلاء الأوكرانيين، اختطفت صباح اليوم الثلاثاء من قبل مجهولين وتم إجبارها على تحويل مسارها إلى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الأوكراني قوله: “إن محاولات الإجلاء الثلاث التي قامت بها أوكرانيا التالية لم تنجح لأن رجالنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.”

وأضاف ينين إن الخاطفين كانوا مسلحين. ومع ذلك، لم يبلغ نائب الوزير عن أي شيء حول ما حدث للطائرة أو ما إذا كانت كييف ستسعى لاستعادتها.

وقد وصلت يوم الأحد طائرة نقل عسكرية على متنها 83 راكبا بينهم 31 أوكرانيًا من أفغانستان إلى كييف. وأفاد المكتب الرئاسي أن 12 عسكريًا أوكرانيًا عادوا إلى ديارهم، في حين تم أيضًا إجلاء المراسلين الأجانب والشخصيات العامة التي طلبت المساعدة. وأضاف المكتب أن حوالي 100 أوكرانيّ ما زالوا ينتظرون إجلاءهم في أفغانستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا