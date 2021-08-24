الخارجية الأوكرانية تنفي اختطاف طائرتها المتجهة إلى أفغانستان

نفت الخارجية الأوكرانية الأخبار التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” بخصوص اختطاف طائرة أوكرانية تم إرسالها لإجلاء الرعايا الأوكرانيين في كابول في أفغانستان.

وقال أوليغ نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أن جميع الطائرات الأوكرانية التي أرسلت للإجلاء عادت بسلام إلى أوكرانيا ولا توجد أي صحة للأنباء التي تم نسبها إلى نائب وزير الخارجية يفيغي ينين.

يذكر أن وسائل إعلام روسية تناقلت خبر اختطاف طائرة أوكرانية من كابول وتحويل مسارها إلى إيران قبل أن تقوم الخارجية الأوكرانية بنفي الخبر.

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