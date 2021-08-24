ماركا: ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى لضم مبابي

كيليان مبابي – فرنسا وسويسرا – يورو 2020

مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الصيفية أصبح ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى لضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن مبابي رفض عرضا جديدا من النادي الفرنسي، كما أن أمير قطر تدخل خاصة في ظل انتهاء تعاقد اللاعب الصيف المقبل.

وكانت شبكة ” RMC Sport” الفرنسية قد كشفت أمس أن باريس سان جيرمان يضع في الاعتبار إمكانية بيع مبابي قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأضاف التقرير أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد يفتح الباب للبرتغالي كريستيانو رونالدو والذي قد ينضم بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان كبديل لنجمه الشاب.

وكشف التقرير أن ريال مدريد لا زال يفكر في مبابي رغم خيار التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أو إمكانية عودة كريستيانو رونالدو.

وكانت شبكة “ESPN” قد كشفت أيضا في وقت سابق تفكير مانشستر يونايتد في ضم الفرنسي الشاب لكن في الصيف المقبل، بعدما يرحل إدينسون كافاني عن الفريق.

يقضي مبابي موسمه الخامس مع باريس، الفريق الذي انتدبه من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

النجم الفرنسي سجل 132 هدفا لباريس في 173 مباراة وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ12 لقبا.