النظام السوري يشن هجوما عنيفا للسيطرة على درعا البلد

شنت وحدات من الجيش السوري مدعومة بفصائل مسلحة موالية لإيران، هجوما واسعا على جيب للمعارضة في مدينة درعا؛ في محاولة للسيطرة على آخر معقل للمعارضة في جنوب سوريا.

مصادر محلية؛ ذكرت أن القوات المحتشدة حول المدينة تحاول الزحف باتجاه منطقة درعا البلد، التي تعد مركز أول احتجاجات مناهضة للنظام، وتتعرض لحصار خانق من قوات النظام منذ نحو شهرين، منع الجيش خلاله دخول إمدادات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية لكنه فتح ممرا لمغادرة المدنيين.

وأشار مصدر عسكري كبير إلى أن الهجوم تقوده قوات النخبة من الفرقة الرابعة، والتي أقامت نقاط تفتيش جديدة على طريق دمشق السريع، منوها باستمرار القتال، دون ذكر تفاصيل إضافية.

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