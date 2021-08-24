مصدر مقرب من ديانج يكشف لـ في الجول تجمد المفاوضات بين الأهلي وجالاتاسراي.. وموقف اللاعب

أليو ديانج الأهلي الإنتاج الحربي

كشف مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي توقف مفاوضات جالاتاسراي التركي بسبب مغالاة الأهلي في مطالبة المادية.

وكان مصدر مسؤول من الأهلي أوضح سابقا لـ FilGoal.com أن “جالاتا سراي لم يرفع عرضه كما أثير مؤخرا، النادي التركي يحاول تحقيق أقصى استفادة لصالحه خلال المفاوضات”.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـ FilGoal.com: “المفاوضات مُجمدة في الوقت الحالي بسبب مغالاة الأهلي، وجالاتاسراي أخطر ممثلي اللاعب أنهم لن يقدموا عرضا يتناسب مع طلب الأهلي ولو تقدموا بطلب جديد لن يصل لمطالب الأهلي المادية”.

وأوضح “ديانج مُحبط حاليا بسبب صعوبة انتقاله لتركيا إذ كان يرغب في خوض تجربة اللعب في أوروبا، لكنه لن يضغط على إدارة الأهلي للرحيل، سبق أن أخطرهم برغبته في الرحيل من قبل ولن يتحدث مرة أخرى”.

وأتم “سنرى ماذا سيحدث لكن نأمل موافقة الأهلي على عرض جالاتاسراي ومنح ديانج فرصة المغادرة”.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تقديم جالاتا سراي عرضا للأهلي لضم ديانج مقابل 5 ملايين و500 ألف دولار مع نسبة 20% من إعادة البيع. ()

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما انضم الموسم الماضي قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون يورو.

وشارك ديانج مع الأهلي في 90 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 وحصد 5 ألقاب.