وفيات كورونا في إيران تسجّل أعلى مستوى يومي بـ 709 ضحايا

أبلغت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 709 حالات وفاة يومية بكوفيد 19، حيث واجهت الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط، زيادة خامسة في الإصابات بسبب متحور “دلتا” شديد العدوى.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للحالات بلغ 4,75 ملايين مع 40,623 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر التلفزيون الرسمي أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 103,357.

فرضت السلطات حظرًا على السفر على الطرق لمدة أسبوعين بين المدن حتى 27 أغسطس، باستثناء المركبات الأساسية.

سُمح للشركات والمكاتب العامة غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها يوم الأحد بعد أسبوع من الإغلاق الإلزامي للمساعدة في الحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا.

لم تعلن الحكومة بعد ما إذا كانت القيود الجديدة ستُفرض قريبًا أم لا.

حذرت السلطات الصحية من أن عدد الوفيات اليومية قد يصل إلى 800 في الأسابيع المقبلة إذا فشل الإيرانيون في التقيد بالاحتياطات الصحية.

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