سحب جوازات السفر من مسؤولين قبارصة أتراك بسبب “العدائية”

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، ماريوس بيليكانوس، سحب جوازات السفر من مسؤولين قبارصة أتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة، بسبب ما وصفها ب”أعمال عدائية ملموسة”.

المتحدث؛ لم يذكر أسماء المسؤولين أو يحدد عددهم، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها أمس؛ يأتي على خلفية مساع يبذلها أتراك وقبارصة أتراك لفتح منطقة فاروشا المغلقة، ومشاركة بعضهم في ما يسمى مجلس الوزراء للدولة المزعومة، في إشارة إلى “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها.

وشدد “بيليكانوس” على أن هؤلاء الأشخاص “يقوضون بأفعالهم سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها، بما يتعارض مع أحكام الدستور”.

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