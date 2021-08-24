عقوبات أمريكية بحق رئيس أركان إريتريا لتورطه بانتهاكات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري، فيليبوس فولديوهانيس؛ لضلوعه في ما وصفتها ب”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، خلال النزاع الذي يشهده إقليم تيغراي الإثيوبي.

الوزارة، وفي بيان لها؛ أشارت إلى أن العقوبات جاءت استنادا إلى تقارير تفيد بنشر إريتريا قوات عسكرية في أجزاء من تيغراي مع تصاعد حدة القتال، وارتكاب تلك القوات مجازر وأعمال نهب وتعذيب.

وأضاف البيان أن القوات الإريترية تعمدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”.

من جهتها، أعربت اريتريا عن غضبها من هذا القرار، معتبرة أن هذه الاتهامات لا أساس لها إطلاقا، وتمثل ابتزازا موجها ضدها.

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