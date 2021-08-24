اليونان.. إجلاء سكان قريتين قرب العاصمة بعد تجدد حرائق الغابات

أعلنت السلطات اليونانية إجلاء سكان قريتين غرب العاصمة أثينا، امتدت إليهما نيران حرائق الغابات، حيث يكافح رجال الإطفاء لإخمادها.

مسؤول في فرق الإطفاء؛ ذكر أنه تم نشر 85 من رجال الإطفاء، و13 طائرة مروحية وثماني طائرات لرش المياه؛ في محاولة لاحتواء حريق الغابات الذي اندلع أمس على بعد نحو 50 كيلومترا من أثينا، بينما أججت الرياح الشديدة النيران، ولم ترد أي أنباء عن إصابات.

يذكر أن اليونان شهدت، منذ مطلع أغسطس الجاري، نحو 500 حريق غابات في أنحاء مختلفة؛ أدت إلى تدمير مساحات واسعة من الغابات، وإجلاء الآلاف.

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