سكاي: مانشستر وتشيلسي يتنافسان على ضم ساؤول

ساؤول نيجيز – برشلونة – أتليتكو مدريد

كشفت شبكة “سكاي سبورت” الإنجليزية عن تنافس مانشستر يونايتد وتشيلسي على ضم ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد.

وبحسب فابريزيرو رومانو، فإن لاعب الوسط الإسباني سيغادر أتليتكو مدريد خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

تشيلسي بدأ المفاوضات مع أتليتكو مدريد في الأيام الماضية وقدم عرضا للحصول على اللاعب معارا مع أحقية الشراء.

على الجانب الآخر، فمانشستر يونايتد استفسر عن ساؤول في الـ24 ساعة الماضية دون أن يتطور الأمر عن ذلك.

ساؤول ضمن قائمة من المرشحين لتدعيم وسط مانشستر يونايتد إلى جانب إدواردو كامافينجا لاعب رين وروبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون.

لاعب الوسط الإسباني شارك في مباراتين مع أتليتكو مدريد في الدوري هذا الموسم وصنع هدفا واحدا.

ساؤول شارك في 339 مباراة مع أتليتكو مدريد منذ عام 2014، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 20 آخرين.