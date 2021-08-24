الجزائر.. لعمامرة يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم الرابع والعشرين من أغسطس، بسبب ما وصفها بالسلوكيات والأفعال المرفوضة.

وأشار لعمامرة في مؤتمر صحفي، إلى أن المغرب اتخذ إجراءات معادية تجاه بلاده، وأن الأجهزة الأمنية والإعلامية فيه تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات، لافتا إلى أن “التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس لصالح الحكومة المغربية. وشدد لعمامرة على أن بلاده ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مدانة، محملا منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب التي اتخذها المغرب المسؤولية عن نتائج كارثية تلحق الأذى بالبلدان المغاربية عامة، في إشارة إلى اتهامات بلاده للمغرب بــ”التورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد.

كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”. وفيما لم يصدر أي رد مغربي رسمي حول قرار الجزائر حتى الآن، أوضح لعمامرة في تصريحاته بأن هذا القرار لن يضر المواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين.

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