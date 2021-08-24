إمرأة تحكم نيويورك .. للمرة الأولى في تاريخ الولاية

سجلت ولاية نيويورك لأول مرة في تاريخها وصول سيدة لمنصب حاكم الولاية، حيث أدت “كاثي هوكول” اليمين الدستورية -اليوم الثلاثاء- لتصبح أول امرأة تتولى المنصب واعدةً بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم- وفقاً لما نقلته رويترز.

تعد “هوكول”، من الديمقراطيين وأبصرت النور في مدينة بافالو وتبلغ من العمر 63 عاما ، وهي الحاكمة الــــ 57 لولاية نيويوركط.

وتولت “هوكول” المنصب صباح اليوم في أعقاب فضيحة تحرش دفعت سلفها في المنصب “آندرو كومو” إلى تقديم الاستقالة وقد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها -الاثنين- إن التحقيق الحكومي الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه كان ظالما.

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